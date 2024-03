Francuska gwiazda piłki nożnej wymienia GTA jako jeden z powodów przeprowadzki do LA

Były kapitan reprezentacji Francji o wpływie GTA V na decyzję o przeprowadzce do Los Angeles.

Hugo Lloris to były reprezentant Francji, występujący aktualnie na pozycji bramkarza w Los Angeles FC. Piłkarz opuścił po wielu latach londyński klub Tottenham Hotspur i w związku z nowym miejscem pracy musiał przeprowadzić się do Stanów Zjednoczonych. Jak się jednak okazuje, francuska gwiazda piłki nożnej wśród powodów, dla których warto osiedlić się w Mieście Aniołów wymienia również niezwykle popularną produkcję Rockstar Games, GTA V.

Piłkarz grał w grę Rockstara tak długo, że znał wszystkie zabytki miasta

Według piłkarza Miasto Aniołów pozwala cieszyć się względnie spokojniejszym stylem życia, niż ten, który prowadził w Europie. Jak zaznacza Lloris czuje się w Stanach Zjednoczonych bardziej anonimowy, a w ciągu dnia nie jest oblegany przez kibiców proszących o selfie. W nowym wywiadzie dla Getfootballnewsfrance Hugo Lloris zdradził ciekawe informacje związane z przeprowadzką do Los Angeles, na którym wzorowane było miasto w GTA V.Jak zaznacza Lloris czuje się w Stanach Zjednoczonych bardziej anonimowy, a w ciągu dnia nie jest oblegany przez kibiców proszących o selfie.

Co jednak ciekawe, piłkarz wyznał, że wśród powodów, dla których zdecydował się na przeprowadzkę do Los Angeles, znajduje się kultowa gra Rockstar Games. Hugo Lloris przyznaje, że w GTA V spędził wiele godzin, dzięki czemu czuł się zupełnie tak, jakby znał wszystkie punkty orientacyjne miasta. I to nawet mimo tego, że nigdy wcześniej nie odwiedził tego miasta w USA.

Przemysł filmowy, Dr. Dre, GTA... Grałem w tę grę tak dużo na Playstation, że miałem wrażenie, że znam wszystkie zabytki miasta, nie będąc tu wcześniej. – wyznaje Hugo Lloris.

Dodatkowo francuska gwiazda piłki nożnej wyraźnie interesuje się amerykańską kulturą. Piłkarz opowiada o swojej miłości do amerykańskich samochodów typu muscle-car, hollywodzkich filmów czy różnych krajobrazów, które oferują Stany Zjednoczone. Lloris zdradza także, że spotkał już w USA wielu Francuzów, którzy kiedyś przyjechali do tego kraju i już nigdy nie wyjechali. Jak mówi zainteresowany, rozumie tę ideę, bowiem sam chce doświadczyć „wszystkiego” – wymienia między innymi NBA, NFL czy futbol amerykański.