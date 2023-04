Forza Motorsport jeszcze w tym roku. Twórcy zajmują się dopieszczaniem produkcji

Jak podaje serwis Gaming Bolt , zespół Turn 10 Studios tworzący nadchodzącą grę Forza Motorsport opublikował wiadomość, w której czytamy, że deweloperzy aktualnie zajmują się szlifowaniem oraz przygotowywaniem Forzy Motorsport do wydania jeszcze w bieżącym roku.

Podczas gdy aktualnie skupiamy się na dopracowywaniu oraz przygotowywaniu gry Forza Motorsport do premiery jeszcze w tym roku, nadal chętnie wysłuchujemy Waszych próśb dotyczących funkcji oraz torów, dzięki czemu możemy mieć na uwadze to, co najbardziej chcielibyście zobaczyć w przyszłości.