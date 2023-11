Fortnite OG z imponującym wynikiem popularności za sprawą eventu

Fortnite to gigant, któremu nie sposób nie dać miejsca w topce najważniejszych gier wideo. Gra latami przyciągała miliony użytkowników, którzy spędzili w niej niezliczoną ilość godzin. Ekipa Epic Games może na swoje konto dorzucić kolejny imponujący rekord. Wszystko za sprawą wydarzenia Fortnite OG.

Doświadcz klasycznego Fortnite

Event wystartował 4 listopada i przyciągając rekordową ilość graczy. Deweloperzy pochwalili się wynikiem za pośrednictwem Twittera. W dzień startu wydarzenia produkcja przyciągnęła przed ekrany 44,7 miliona osób, które łącznie wygrały 102 miliony godzin. Musicie przyznać, że takie liczby robią wrażenie.



Fortnite OG to wydarzenie, które skupia się na tym, by pokazać, jak wyglądała historia jednej z najpopularniejszych marek, chociażby poprzez udostępnienie klasycznej mapy. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat eventu, zachęcamy do odwiedzenia oficjalnej strony gry. Chętnie poczytamy również o Waszych doświadczeniach i historiach związanych z Fortnite.

