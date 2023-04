Forgive Me Father 2 nadchodzi. Oldskulowy FPS polskiego studia otrzyma sequel

Dobre wieści dla wszystkich fanów Forgive Me Father. Studio Byte Barrel poinformowało, że trwają prace nad kontynuacją wspomnianej produkcji . Forgive Me Father 2 będzie kolejną oldskulową pierwszoosobową strzelanką, która do świata inspirowanego twórczością H.P. Lovecrafta. Deweloperzy zaprezentowali też pierwszy teaser trailer sequela, który znajdziecie na dole wiadomości.

Na koniec przypomnijmy, że pierwsza część Forgive Me Father zadebiutowała na rynku w pełnej wersji w kwietniu ubiegłego roku. Produkcja studia Byte Barrel dostępna jest wyłącznie na komputerach osobistych. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Forgive Me Father – recenzja polskiego retro shootera.