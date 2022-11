Floodland – polska gra survivalowa osadzona w świecie zniszczonym przez zmiany klimatyczne

Floodland to propozycja od rodzimego studia Vile Monarch. Premiera już niedługo, dlatego twórcy postanowili przypomnieć nam o swojej produkcji. Tym samym otrzymaliśmy kolejny trailer, który z pewnością przybliży Wam klimat gry. Zachęcamy do zapoznania się z wideo szczególnie te osoby, które lubią tytuły stawiające na survivalowe zmagania.

Premiera Floodland już 15 listopada

Wszystko wskazuje na to, że historia przedstawiona w Floodland obrazuje to, co w przyszłości może spotkać naszą planetę. Fabuła rzuci nas bowiem do świata zniszczonego przez zmiany klimatyczne. Naszym zadaniem będzie przewodzenie grupce ocalałych i próba przetrwania w niebezpiecznych warunkach. Wszystko po to, by odbudować społeczeństwo na nowo.



„Znany Ci świat zatonął w mrokach przeszłości, zastąpiony przez wyspy, bagna i odizolowane gromady ocalałych. Zbierając ubogie zasoby, musisz odkrywać nowy świat – wyspa po wyspie – pomagając tym, którym zdołasz, i stawiając czoła tym, którzy nie podzielają Twojej wizji przyszłości” – czytamy w opisie gry na Steam.



Floodland będzie posiadało elementy typowe dla gier survivalowych. Nie zabraknie budowania, dbania o stan mieszkańców i zasobów w magazynach. Kluczowym będzie również odkrywanie kolejnych technologii, które pozwolą na tworzenie coraz bardziej zaawansowanych projektów. W trakcie naszych zmagań przeszkadzać będą nam nie tylko niesprzyjające warunki, ale także niespodziewane eventy. Twórcy zaznaczają, że mapy, wydarzenia i kształt świata są generowane losowo, dlatego każda rozgrywka ma być inna.



Na koniec przypomnijmy, że premiera Floodland już 15 listopada, a gra zadebiutuje wyłącznie na PC.