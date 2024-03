Flintlock na nowym gameplayu. Zobacz nowe RPG-akcji od twórców Ashen

Przedstawiciele studia Aurora44 – odpowiedzialnego za stworzenie gry Ashen – udostępnili w sieci trwający nieco ponad dziewięć minut gameplay ze swojego nadchodzącego dzieła pod tytułem Flintlock: The Siege of Dawn. Mowa tutaj o produkcji z gatunku action-RPG z otwartym światem, która zabierze nas do fantastycznego świata będącego „ostatnim bastionem ludzkości”.

Flintlock: The Siege of Dawn – nowy gameplay

Poniższy materiał pozwala przyjrzeć się m.in. zadaniom pobocznym, członkom Koalicji, których możemy rekrutować, a także systemowi reputacji. W grze wcielimy się w Nor Vanek, elitarną członkinię armii Koalicji, której towarzyszy tajemniczy, lisowaty Enki.