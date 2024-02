Final Fantasy VII Rebirth na porównaniu trybów graficznych w wersji PS5

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dziś w nocy odbyła się transmisja na żywo kolejnego odcinka State of Play, który Sony tym razem postanowiło w całości poświęcić nadchodzącej grze Final Fantasy VII Rebirth. Z tej okazji w sieci pojawił się między innymi nowy materiał z fragmentami rozgrywki – znaleźć możecie go w naszej osobnej wiadomości. Nie trzeba było jednak długo czekać na pierwsze analizy grafiki – a konkretniej analizy dwóch dostępnych w wersji gry na konsolę PlayStation 5 trybów: jakości (Quality Mode) oraz wydajności (Performance Mode).

Final Fantasy 7 Rebirth – porównanie trybów graficznych na PS5

Wspomniane tryby skupiają się odpowiednio na dostarczeniu możliwie jak najwyższej jakości (rozdzielczości) lub też możliwie jak największej liczbie klatek na sekundę. W pierwszej opcji Final Fantasy VII Rebirth działa w dynamicznej rozdzielczości 4K przy 30 klatkach na sekundę, w drugiej zaś oferuje 60 klatek na sekundę przy rozdzielczości 1440p (aczkolwiek zdarzają się spadki do 1080p). Jak wynika z zamieszczonej poniżej analizy, w trybie rozdzielczości (Quality Mode) rzeczywiście mamy do czynienia ze znacznie wyższą jakością obrazu, ale to nie wszystko – dochodzi do tego bowiem między innymi wyższa jakość tekstur.