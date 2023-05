Sony Pictures Television i Warner Bros. Discovery podpisały umowę mocno zacieśniającą współpracę związaną z dystrybucją produkcji Sony w Europie Środkowej i Wschodniej. Wybrane tytuły będą dostępne w tym rejonie na wyłączność HBO i HBO Max. Dzięki temu widzowie w Polsce i innych krajach będą mogli cieszyć się na przykład takimi kinowymi nowościami jak: Spider-Man: Poprzez multiwersum, Gran Turismo czy Bez litości 3.

Wśród produkcji pokazywanych w ramach umowy znajdzie się także serial Accused, który w styczniu br. zadebiutował w USA na antenie Fox. Ponadto do portfolio HBO trafią także nominowany do nagrody Bafta miniserial Without Sin, a także takie wyczekiwane tytuły jak: Twisted Metal – serial adaptujący popularną grę o tym samym tytule, w którym w głównych rolach zobaczymy Anthony'ego Mackiego, Stephanie Beatriz i popularnego w USA wrestlera Samoa Joego. Na platformie pojawi się też serial Lucky Hank z Bobem Odenkirkiem.

Filmy i seriale Sony Pictures Television zobaczymy w Polsce na HBO Max

Dodatkowo zobaczymy wiele hitów, jak choćby: Whitney: I Wanna Dance With Somebody, A Man Called Otto z Tomem Hanksem, filmy i seriale związane z Ghostbusters oraz najnowsze filmy SPE z uniwersum Spider-Mana, czyli Kraven the Hunter, El Muerto i Madame Web. Nie zabraknie również popularnych i znanych od lat: Jumanji, Faceci w czerni oraz kolejne odsłony Hotelu Transylvania.