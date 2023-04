Filmowy Mortal Kombat 2 z nowymi przeciwnikami. Do turnieju dołączy jeden z najgroźniejszych złoczyńców

Chociaż pierwsza część Mortal Kombat debiutowała w trudnym okresie dla całego przemysłu filmowego, to zdołała przyciągnąć do kin mnóstwo widzów. Warner Bros wraz z New Line Cinema zadowolone były z oglądalności i już na początku ubiegłego roku oficjalnie ogłosili prace nad kontynuacją. Niestety zdjęcia do filmu rozpoczną się dopiero w czerwcu i mają potrwać trzy miesiące, a więc do września. Oznacza to, że premiery możemy spodziewać się w 2024 roku.

Shao Kahn weźmie udział w turnieju w Mortal Kombat 2

Wraz z ogłoszeniem startu prac na planie, pojawiły się także informacje dotyczące niespodzianek, jakie twórcy szykują dla widzów w Mortal Kombat 2. W filmie zobaczymy aż pięciu nowych przeciwników dla głównych bohaterów. Jednym z nich będzie potężny Shao Kahn, który stał za wydarzeniami znanymi z pierwszej części.