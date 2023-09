Gry z serii FIFA zniknęły już ze sprzedaży. Koniec pewnej epoki

To już oficjalne. Jak podaje użytkownik X/Twittera o pseudonimie MauroNL, gry z serii FIFA – od 14 do 23 – oficjalnie zniknęły ze sprzedaży ze wszystkich głównych cyfrowych sklepów. Najpewniej jest to spowodowane brakiem licencji na nazwę tytułowej organizacji zrzeszającej aż 211 narodowych federacji piłki nożnej.

Gry z serii FIFA znikają ze sprzedaży