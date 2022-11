FIFA 23 wkrótce z Mistrzostwami Świata. Znamy datę premiery darmowego dodatku

Za niecałe trzy tygodnie – 20 listopada – rozpoczną się tegoroczne Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, których organizatorem jest Katar. Tymczasem okazuje się, że już w przyszłym tygodniu swoją przygodę z mundialem rozpoczną gracze FIFA 23. Deweloperzy z EA Sports poinformowali, że za tydzień – 9 listopada – najnowsza odsłona popularnej serii zostanie wzbogacona o darmowy dodatek World Cup, który wprowadzi do gry kilka atrakcji.

EA Sports prezentuje zawartość dodatku World Cup do FIFA 23

Dzięki nadchodzącemu DLC gracze FIFA 23 będą mieli okazję rozegrać Mistrzostwa Świata jedną z 32 zakwalifikowanych drużyn lub spersonalizować turniej i stworzyć własne grupy, by umieścić w nich również reprezentacje, którym w rzeczywistości nie udało dostać się na tegoroczny mundial. Całość będzie można natomiast rozegrać zarówno w trybie dla jednego gracza przeciwko SI, jak i poprzez sieć, rywalizując z innymi użytkownikami.



Dodatkowo w dniach od 21 listopada do 18 grudnia gracze FIFA 23 będą mogli wziąć udział w trybie live, który będzie aktualizowany o rzeczywiste wyniki poszczególnych spotkań, dzięki czemu użytkownicy będą mogli rozegrać dany mecz i – w razie porażki ukochanej reprezentacji – odwrócić jego przebieg na wirtualnej murawie. Zła wiadomość jest taka, że deweloperzy z EA Sports przygotowali jedynie dwa z ośmiu stadionów, na których rozgrywać będą się tegoroczne Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. W grze zobaczymy bowiem jedynie Al-Bayt Stadium oraz Lusail Iconic Stadium.



Nowości nie zabraknie także w trybie Ultimate Team. Niestety tym razem miłośnicy wspomnianego wariantu rozgrywki nie mogą liczyć na osobny moduł, jak miało to miejsce przy okazji Mistrzostw Świata w 2018 roku. EA Sports zapewni natomiast różnego rodzaju wyzwania oraz atrakcje związane z mundialem. Dodatkowo zawodnicy powołani na turniej otrzymają specjalne karty, a ich zdobywanie pozwoli graczom odblokować specjalne nagrody.



Na koniec warto podkreślić, że dodatek World Cup do gry FIFA 23 dostępny będzie na komputerach osobistych oraz PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Niestety użytkownicy konsol Nintendo Switch nie będą mogli liczyć na mundialowe atrakcje. Tymczasem rzućcie okiem na poniższy materiał wideo, w którym deweloperzy dokładnie zaprezentowali poszczególne elementy wspomnianego DLC.