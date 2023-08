Festiwal cameo w Deadpool 3. Mnóstwo X-Menów i faworyt fanów w roli Wolverine’a

Gościnne występy w Doktor Strange w muliwersum obłędu to nic w porównaniu do niespodzianek z Deadpoola 3.

Serwis TheDisInsider ujawnił wszystkie szykowane przez Marvela cameo, które pojawią się w Deadpoolu 3. O kilku z nich, jak powrocie Jennifer Garner do roli Electry wiedzieliśmy już wcześniej, ale teraz ujawniono kilka zupełnie nowych postaci, w tym spełnienie marzeń fanów dotyczących aktora wcielającego się w alternatywna wersję Wolverine’a.

Gościnnych występów w Deadpoolu 3 będzie cała masa. Przypomnijmy, że bohater będzie podróżował po multiwersum, odwiedzając najróżniejsze światy. W nich spotka wielu znanych bohaterów, w tym X-Menów z oryginalnych filmów, ale także zupełnie nowych. Jednym z nich będzie alternatywna wersja Logana, w którego wcieli się Taron Egerton. Aktor był jednym z faworytów do obsadzenia go w roli Wolverine’a, zanim potwierdzono powrót Hugh Jackmana do tej roli.

Dużą niespodzianką jest również Taylor Swift jako Dazzler, czy powrót Dafne Keen w roli X-23. Warto pamiętać, że poniższa lista powstała na bazie niepotwierdzonych doniesień, więc w tej chwili nie mamy pewności, że w filmie pojawią się wszystkie te postacie. Szczególnie że prace na planie filmu jeszcze się nie skończyły i w postprodukcji niektórzy bohaterowie mogą zostać wycięci.

Deadpool 3 – lista cameo