Fate/Samurai Remnant na nowym zwiastunie

Fate/Samurai Remnant to propozycja od twórców z Koei Tecmo, a gra powstaje we współpracy z deweloperami z Omega Force oraz firmami TYPE-MOON i Aniplex Inc. To dobrze zapowiadające się RPG akcji zadebiutuje na rynku jesienią, a debiutancki trailer, który został opublikowany w czerwcu, zaintrygował graczy. Teraz twórcy podzielili się kolejnym zwiastunem, za sprawą któremu możemy przyjrzeć się grze jeszcze bliżej.

Fate/Samurai Remnant stawia na rozgrywkę pełną akcji

Bez dwóch zdań, Fate/Samurai Remnant to pozycja, którą w szczególności powinni zainteresować się fani japońszczyzny. Już na pierwszy rzut oka widać, że omawiana produkcja prezentuje się wręcz niczym podręcznikowy przykład gry pochodzącej z Kraju Kwitnącej Wiśni. Z pewnością nie zabraknie w niej więc akcji, emocjonujących walk i twistów fabularnych.



Czwarty rok ery Keian w okresie Edo. Od zakończenia krwawej ery minęło kilka dekad. Ludność cieszyła się ciszą i spokojem. Jednak w ukryciu rozpoczyna się Rytuał Przybywającego Księżyca, a za chwilę rozpęta się bitwa między siedmioma parami Mistrzów i ich Sług. Miyamoto Iori, młody mężczyzna z Asakusy, zostaje uwikłany w okrucieństwa Wojny o Świętego Graala– czytamy w opisie gry na Steam.



Na koniec przypomnijmy, że Fate/Samurai Remnant jest tworzone z myślą o PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5 i Nintendo Switch. Premiera gry zaplanowana została na 29 września.