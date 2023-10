FatalZone debiutuje na Steam i zachwyca graczy

FatalZone to propozycja od studia Midhard Games. Pieczę wydawniczą nad projektem sprawuje 101XP. Gra przed paroma dniami zadebiutowała na Steam, gdzie wyróżnia się popularnością. Jeśli zagrywaliście się w Vampire Survivors, to czym prędzej powinniście zainteresować się omawianym tytułem.

FatalZone to alternatywa dla tych, którzy w Vampire Survivors osiągnęli już wszystko

Vampire Survivors otworzyło wrota popularności dla całego gatunku gier, który w ostatnim czasie masowo przyciąga graczy. FatalZone 23 października zadebiutowało we wczesnym dostępie na Steam, a twórcy już mają się czym pochwalić. Ich produkcję najłatwiej opisać jako autoshooter z elementami roguelike i RPG, gdzie całość jest osadzona w postapokaliptycznym świecie.



Wyłącznie w sklepie Valve produkcja ta doczekała się już ponad 250 recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 82%, to pozytywne opinie. Gracze doceniają fakt, że FatalZone kopiuje znaną formułę, jednocześnie dodając do niej kilka świeżych elementów, jak chociażby rozbudowa własnego obozu. Atrakcyjna jest również cena, gdyż gra wyceniona została na 22,99 zł, a obecnie możecie dorwać ją z 15% zniżką.