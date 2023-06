Fani Wiedźmina odkryli polską ekranizację i są zachwyceni. Adaptacja Netflixa ignorowana przez widzów

Wiedźmin, a raczej The Hexer, bo tak brzmi międzynarodowy tytuł filmu, został skrytykowany przez recenzentów, jak i widzów, za podobne elementy, co serial od Netflixa. Ale ponad dwudziestoletni film zestarzał się już na tyle, że dzisiaj widzowie patrzą na niego trochę łaskawszym okiem. Gdy dodamy do tego element żartów, trudno się dziwić, że niektórzy nazywają polskiego Wiedźmina „arcydziełem”. Wielu widzów chwali niezłe CGI, a także postacie, czy złotego smoka Villentretenmertha, pod którym to postem jedna z osób napisała, że „jest w tym więcej wierności książkom niż w drugim sezonie serialu”.

Na subreddicie wiele osób dzieli się swoimi ulubionymi fragmentami z polskiej ekranizacji Wiedźmina. Inni są na tyle zaintrygowani tą produkcją, że zapowiedzieli jej szybkie nadrobienie.