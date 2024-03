Fallout z pierwszym klipem. Zobaczcie scenę z Ghulem

Do sieci trafił pierwszy klip z serialowej wersji Fallouta. Możemy na nim zobaczyć krótką scenę z Lucy i Ghulem.

Już w kwietniu będziemy mieli okazję obejrzeć kolejnego mocnego kandydata do najlepszego serialu roku. Ekranizacja Fallouta od Amazona prezentuje się znakomicie na nowym zwiastunie, który niedawno trafił do sieci. Teraz mamy okazję zobaczyć pierwszy klip pochodzący z produkcji, która już wkrótce zadebiutuje na Prime Video. Gościem najnowszego odcinka programu Late Night with Seth Meyers był Walton Goggins, który w serialu wciela się w postać Ghula. Aktor został zapowiedziany wspomnianym klipem z serialu.