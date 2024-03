Fallout na nowym zdjęciu. Serial traktowany przez twórców niczym Fallout 5

Twórcy wspominają o dużej presji wynikającej z sukcesu The Last of Us.

Do premiery Fallouta pozostał nieco ponad miesiąc, więc wkrótce możemy doczekać się nowych materiałów z serialu, w tym zwiastuna, czy kolejnych plakatów. Teraz Amazon na łamach Total Film udostępnił nowe zdjęcie, na którym możemy podziwiać zbroję Bractwa Stali. Wygląda bardzo podobnie do tej z czwartej części growej serii od Bethesdy, więc fani postapokaliptycznego RPG-a mogą spodziewać się przywiązania do detali w nadchodzącej ekranizacji. Fallout – serial niczym piąta część serii Wraz z opublikowanym zdjęciem w Total Film pojawiły się nowe wypowiedzi Jonathana Nolana, producenta serialowego Fallouta. W rozmowie przyznał, że najważniejszym elementem było dla nich opowiedzenie własnej historii.

Od pierwszej rozmowy z Toddem Howardem byliśmy najbardziej podekscytowani opowiedzeniem oryginalnej historii. Fallout w mojej karierze jest najbliższy pracy, którą wykonaliśmy przy adaptacji Batmana, gdzie w uniwersum Mrocznego Rycerza jest tak wiele historii do opowiadania, że ​​nie ma jej kanonicznej wersji, więc możesz wymyślić własną. Nolan dodał, że serial zaczął być traktowany „prawie jak Fallout 5”, więc fani serii mogą oczekiwać dużej spójności świata z growym odpowiednikiem. Każda z gier Fallout to osobna historia – inne miasto, inny bohater – w ramach tej samej mitologii. Nasza seria jest powiązana z grami, tak jak gry są ze sobą powiązane. To prawie jak Fallout 5. Nie chcę, żeby zabrzmiało to arogancko, ale to po prostu nieinteraktywna wersja tego samego.

Na sam koniec twórca serialu Graham Wagner przyznał, że odczuwali sporę presję po premierze The Last of Us. Nie chcieli zawieść fanów Fallouta i ich pragnieniem było dostarczenie równie udanej ekranizacji. Teraz pojawia się oczekiwanie: „Nie, adaptacje gier naprawdę mogą być wspaniałe. Widziałem kilka dobrych”. W przewrotny sposób chciałbym, żeby było więcej snobizmu, żebyśmy mogli być pierwsi! W obsadzie znaleźli się: Ella Purnell, Walton Goggins, Kyle MacLachlan, Xelia Mendes-Jones, Aaron Moten, Moises Arias, Johnny Pemberton, Aixa Kendrick, Leer Leary, Dave Register oraz Rodrigo Luzzi. Premierę Fallouta zaplanowano na 12 kwietnia 2024 roku. Serial zadebiutuje na platformie Prime Video.