Fallout 76 z dużą aktualizacją. America's Playground zabierze Was z powrotem do Atlantic City

Najnowsza aktualizacja została udostępniona na wszystkich platformach sprzętowych. Jeśli chodzi o jej wielkość, na komputerach osobistych patch waży 17.16 GB w sklepie Steam, 27.1 GB w sklepie Microsoft Store, na konsolach PlayStation waży 26.1 GB, a na Xboksach 27.08 GB.

ATLANTIC CITY – AMERICA'S PLAYGROUND

Kiedy ostatnio przechadzaliśmy się efekciarską promenadą Atlantic City, obejrzeliśmy zabójczy program Showmanów i spotkaliśmy się z Rodziną, miejscową organizacją przestępczą. Teraz, przywódca władz miejskich Atlantic City, burmistrz Tim, prosi nas o pomoc w walce z inwazją przerośniętych. Czy zdołacie odeprzeć te niebezpieczne istoty, podobne do roślin, które zbliżają się do Atlantic City? Dowiecie się tego w całkiem nowej misji wyprawy!

CAŁKIEM NOWA SERIA ZADAŃ – RODZINA JEST NAJWAŻNIEJSZA

Tymczasem w Appalachach gracze wyruszą na całkiem nową serię zadań i wykonają szereg misji związanych z olśniewającą rodziną Russo. Otwierając nowy klub nocny w Appalachach, Russo mieli nadzieję na rozpoczęcie spokojniejszego, ale wciąż bardzo wygodnego życia z dala od wyścigu szczurów w Atlantic City. Niestety, nie ma o tym mowy – wraz z rozwojem zabójczej fabuły gracze odkryją kilka trupów (a może diabłów) w szafie rodziny Russo, w nowej historii, która pojawi się w Falloucie 76.

POWRÓT NA PROMENADĘ

Atlantic City – America’s Playground rozszerza także falloutową wersję postnuklearnego New Jersey i pozwala graczom dalej zwiedzać miasto we własnym tempie oraz podjąć się kilku zadań pobocznych. Spotkajcie się z miejscowymi handlarzami i zróbcie zakupy, a nawet weźcie udział w przekazywaniu schedy w wewnętrznym kręgu Rodziny!

ZMIANY W SEZONACH

Planszę S.C.O.R.E. zastępujemy nowym i ulepszonym menu sezonów! Na początku każdego nowego sezonu będziecie mogli sprawdzić wszystkie ekscytujące nagrody do zdobycia, a nawet nagrody oferowane po randze 100! Nagrody są wyświetlane na kilku stronach, które odblokujecie po zdobyciu wymaganej rangi. Za każdym razem, gdy zdobędziecie nową rangę, zyskacie 25 biletów, które następnie będziecie mogli wymienić na nagrody na odblokowanych stronach. Tak jak na planszy S.C.O.R.E., aby awansować, musicie zdobywać punkty S.C.O.R.E. za zaliczanie wyzwań.

Uwaga: Upewnijcie się, że wszystkie bilety zużyjecie do końca sezonu. Niezużyte bilety wygasają i nie są przenoszone do nowego sezonu.

W każdym sezonie gracze będą mieli dostęp do nagród podstawowych, tak jak na planszy S.C.O.R.E. Posiadacze Fallout 1st zyskają automatyczny dostęp do przepustki sezonowej Fallout 1st, która w każdym sezonie daje dostęp do nagród premium. W 16. sezonie oferujemy coś nowego – gracze nieposiadający Fallout 1st będą mogli kupić przepustkę sezonową Fallout 1st w grze, za atomy, i zyskać dostęp do tych nagród.

Wyzwania i punkty S.C.O.R.E. wymagane do awansowania w sezonach nie zmieniły się w tej aktualizacji, a gracze mogą spodziewać się czynienia postępów w takim samym tempie jak w poprzednich sezonach.