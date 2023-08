Fallout 4 doczekał się wersji bez DRM – 8 lat po premierze

Wczoraj na oficjalnym profilu GOG.com na Twitterze (X) przedstawiciele platformy poinformowali, że gra Fallout 4 w wersji Game of the Year doczekała się – osiem lat od swojej oryginalnej premiery – wersji bez zabezpieczeń DRM i tym samym jest dostępna do nabycia w sklepie. Wspomniana wersja zawiera wszystkie wydane dodatki.

Fallout 4 dostępny bez DRM