Falcon i Zimowy żołnierz z usuniętym wątkiem. Marvel musiał zmienić historię

Książka MCU: The Reign of Marvel Studios zawiera wiele ciekawostek dotyczących uniwersum Marvela, a kolejna z nich właśnie została ujawniona. Tym razem dotyczy ona usuniętego wątku serialu Falcon i Zimowy Żołnierz, który zawierał historię podobną do prawdziwych wydarzeń na świecie. Pierwotnie twórcy planowali, aby bohaterowie walczyli z czasem, aby powstrzymać szybko rozprzestrzeniającą się chorobę. Marvel dokonał zmian, gdyż wątek był zbyt bliski pandemii koronawirusa.

Falcon i Zimowy żołnierz zawierał usunięty wątek o śmiertelnej chorobie

Prace nad serialem Falcon i Zimowy żołnierz były już opóźnione z powodu niszczycielskiego trzęsienia ziemi w styczniu 2020 roku w Puerto Rico. Pandemia nie tylko zmusiła produkcję do przerwania zdjęć w Pradze, ale także zmienienia zaplanowanej fabuły o bohaterach próbujących zatrzymać szybko rozprzestrzeniającą się chorobę, która była zbyt blisko rzeczywistości.

Wcześniej Malcolm Spellman, scenarzysta serialu, przyznał w podcaście Fade to Black, że istnieje usunięty wątek poboczny, ale nie miał on nic wspólnego z pandemią.