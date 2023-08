Fabuła nowego spin-offu The Walking Dead zbyt podobna do The Last of Us? Twórca komentuje

The Walking Dead kontynuowane jest poprzez kolejne spin-offy, a najnowszy z nich zadebiutuje już na początku września. Tym razem historia skupi się na Darylu Dixonie, który będzie musiał ochronić pewnego chłopca, przemierzając cały kraj, aby uratować ludzkość. Jeżeli fabuła kojarzy Wam się z pewną grą od Naughty Dog i niedawnym serialem HBO, to macie dobre skojarzenie. Nawet twórcy The Walking Dead: Daryl Dixon zauważyli, że mają problem, gdyż ich historia podobna jest do tej z The Last of Us. Producent Greg Nicotero w wywiadzie dla Entertainment Weekly odniósł się do tej kwestii. Wyjaśnił, że scenariusz do serialu był już skończony, gdy pojawiła się ekranizacja popularnej gry.

The Walking Dead: Daryl Dixon zbyt podobne do The Last of Us?