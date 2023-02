ExeKiller z prezentacją rozgrywki. Zobaczcie gameplay z polskiego cyberwesternu

Produkcja Paradark Studio zabierze graczy do retro-futurystycznej wersji Nowego Jorku z 1998 roku.

Jeśli z niecierpliwością wypatrujecie nowych informacji o zapowiedzianej w 2021 roku grze ExeKiller, to mamy dla Was dobre wieści. Deweloperzy z polskiego Paradark Studio opublikowali wczoraj nowy materiał wideo ze wspomnianej produkcji. Materiał pozwala sprawdzić, jak obecnie prezentuje się tytuł, który powinien przypaść do gustu wszystkim miłośnikom cyberpunkowych i westernowych klimatów.

Paradark Studio opublikowało gameplay z gry ExeKiller

Na udostępnionych przez Paradark Studio fragmentach rozgrywki możemy zobaczyć m.in. walkę oraz eksplorację. Materiał wideo pozwala również przyjrzeć się również interfejsowi oraz gadżetom i specjalnym zdolnościom, z których będzie mógł korzystać bohater. Należy jednak zaznaczyć, że gameplay prezentuje wersję pre-alfa, dlatego też sporo przedstawionych elementów gry może jeszcze ulec zmianie.



Warto wspomnieć, że akcja gry ExeKiller została umiejscowiona w retro-futurystycznej wersji Nowego Jorku z 1998 roku. Wydarzenia przedstawione w produkcji rozgrywają się 20 lat po Wielkim Pożarze, przez który ludzie zaczęli masowo umierać, a niemal całe życie na Ziemi zostało doszczętnie zniszczone.



Podczas rozgrywki gracze wcielą się natomiast w tytułowego ExeKillera, czyli futurystycznego łowcę nagród. Zadaniem użytkowników będzie odnalezienie S.O.U.L.S. – produkowanego przez jedną z największych korporacji rządzących Nową Ziemi komponentu biochipu, który kontroluje swojego właściciela i zbiera informacje na jego temat.



Zgodnie z zapowiedziami ExeKiller powstaje wyłącznie z myślą o komputerach osobistych. Produkcja Paradark Studio ma zadebiutować na rynku na początku 2024 roku. Zainteresowanym graczom nie pozostaje więc nic innego, jak cierpliwie czekać na kolejne szczegóły i materiały ze wspomnianego tytułu.