EvilVEvil – FPS z wampirami zadebiutuje latem. Hordy przeciwników już czekają

EvilVEvil to propozycja od deweloperów z niezależnego studia Toadman Interactive. Jest to pierwszoosobowy shooter, który wrzuci graczy do świata pełnego wampirów. Twórcy podzielili się trailerem jasno pokazującym, czego należy się spodziewać. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym wideo.

EvilVEvil może być jedną z najciekawszych strzelanek 2024 roku

W EvilVEvil z pewnością nie zabraknie akcji. Wcielający się w wampiry gracze będą mogli używać swoich potężnych mocy przeciwko hordom przeciwników. Co ważne, produkcja będzie posiadać tryb umożlwiający zabawę w kooperacji. Do wspólnej batalii przeciwko siłom złego Zagreusa będzie można zaprosić dwóch znajomych.