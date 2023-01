EVE Online doczeka się w tym roku dwóch dodatków

EVE Online zadebiutowało na rynku w maju 2003 roku. W tym roku gra będzie obchodzić swoje 20. urodziny. Twórcy planują świętować to wydarzenie poprzez wydanie dwóch dodatków. Nie zabraknie również ciekawych eventów.

Co nowego w EVE Online?

W listopadzie twórcy wypuścili dodatek, który przypadł do gustu graczom. Liczba i aktywność użytkowników znacząco wzrosły. Jak możemy przeczytać w poście zamieszonym na oficjalnym blogu, ilość zabójstw w trybie PVP zwiększyła się o 75%. Miało to ogromne znaczenie dla ważnych czynników ekonomicznych. Jeśli siedzicie głębiej w EVE Online, to z pewnością orientujecie się tych zależnościach.



Twórcy podzielili się również grafiką, która prezentuje rozkład jazdy na najbliższe 12 miesięcy. Jak sami możecie zauważyć, w świecie EVE Online będzie się działo całkiem sporo. Pierwszy z eventów wystartuje jeszcze w styczniu. Twórcy zamierzają świętować Chiński Nowy Rok.



Wszystko wskazuje na to, że EVE Online radzi sobie całkiem nieźle, a dla gry ciągle jest miejsce na rynku. Miło popatrzeć na to, że twórcy z CCP Games potrafią skutecznie walczyć o atencje graczy już od 20 lat.