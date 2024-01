Esoteric Ebb to inspirowane Disco Elysium cRPG w klimatach D&D

Esoteric Ebb to propozycja od niezależnego studia Sudden Snail. Gra powinna zaintrygować wszystkich fanów gier RPG w klimatach Dungeons & Dragons. Twórcy nie ukrywają również inspiracji genialnym Disco Elysium. Jeśli Twoje serce zabiło w tym momencie mocniej, już teraz możesz sprawdzić demo tej niecodziennej produkcji.

Twórcy Esoteric Ebb inspirowali się Disco Elysium, Planescape Torment i Baldur's Gate

W trakcie zabawy gracz wcieli się postać nieudolnego kapłana, który spróbuje rozwiązać tajemnice wybuchu herbaciarni. Na pierwszy rzut oka wygląda na to, że wydarzenie miało podłoże polityczne, gdyż wypadek miał miejsce zaledwie tydzień przed wyborami. Polityczne intrygi nigdy nie są proste, a podczas swojego śledztwa nadepniemy na odcisk niejednej osobie.



Oczywiście, Esoteric Ebb będzie oferować masę wolności w podejmowaniu wyborów i ścieżek, którymi poprowadzimy swoją historię. Wszystko wskazuje na to, że fani kultowych RPGów, w których rzuty kostkami często determinują los bohaterów, nie powinni być zawiedzeni. Wiele mechanik w grze będzie bazować na 5. edycji systemu Dungeons & Dragons.



Esoteric Ebb nie ma jeszcze chociażby przybliżonej daty premiery, ale gra powstaje z myślą o PC. Już teraz na Steam możecie sprawdzić demo, a jeśli projekt Was zaintrygował dodajcie go do swojej listy życzeń.