Escape from Tarkov na Steam? Zwykły scam – gracze myśleli, że kupują oryginał

W ofercie sklepu Steam przez kilka godzin była dostępna gra Escape from Tarkov. A przynajmniej tak myśleli Ci, którzy postanowili to coś kupić.

Wielu z Was na pewno zna lub przynajmniej kojarzy grę Escape from Tarkov. Produkcja od 2017 roku znajduje się w fazie beta i cieszy się naprawdę sporą popularnością. Niedawno ktoś jednak postanowił to wykorzystać – w bardzo słaby sposób.

Escape from Tarkov na Steam – obrzydliwy scam, na który nabrało się całkiem sporo graczy

Jak podaje między innymi serwis NME, kilka dni temu przez około osiem godzin w ofercie sklepu Steam pojawiła się gra Escape from Tarkov. Szybko jednak okazało się, że to wcale nie była gra Escape from Tarkov – był to najzwyklejszy w świecie scam, na którym oszuści chcieli się nieuczciwie wzbogacić.