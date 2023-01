Epic Games Store rozda w tym tygodniu dwie gry. Ujawnili kolejny darmowy tytuł

Na graczy czekają dwie darmowe gry do zdobycia już w najbliższy czwartek.

Już w najbliższy czwartek w Epic Games Store gracze będą mogli zdobyć nie jeden, ale dwie darmowe gry. Kilka dni temu sklep ogłosił, że udostępni za darmo grę Adios, ale okazuje się, że nie będzie to jedyny prezent przygotowany w tym tygodniu. W sklepie gracze będą mogli odebrać jeszcze jeden tytuł, który właśnie został ujawniony przez Epic Games.

Drugą darmową grą jest Hell is Others, czyli strzelanka w rzucie izometrycznym, oferująca rozgrywkę PVP i PVE w świecie noir, który balansuje na granicy rzeczywistości i horroru. Produkcja studia Strelka Games & Yonder zadebiutowała 20 października ubiegłego roku.

Więcej darmowych gier od Epic Games Store

Przypomnijmy, że Hell is Others oraz Adios będą dostępne już od 26 stycznia od godziny 17:00 czasu polskiego. Do tego czasu możecie odebrać darmowy tytuł, który został udostępniony w zeszłym tygodniu.