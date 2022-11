Dwie darmowe gry na PC. Kolejne prezenty w Epic Games Store

Dziś o godzinie 17:00 czasu polskiego w sklepie Epic Games Store udostępnione zostaną całkowicie za darmo dwie gry: Filament oraz Rising Storm 2: Vietnam. Produkcje pozostaną darmowe przez okrągły tydzień, czyli do następnego czwartku (10 listopada), a po dodaniu gier do biblioteki zatrzymujecie je na zawsze. O tej samej godzinie dowiemy się, co odbierzemy za tydzień. Warto jednak zaznaczyć, że na ten moment wciąż możecie odbierać Saturnalia oraz Warhammer 40,000: Mechanicus.

Darmowe gry w sklepie Epic Games Store

Filament

Prawda gdzieś tam jest. Istnieje. Wejdź na pokład statku Alabaster, jednej z flagowych jednostek badawczych Filament Corporation, i spróbuj odzyskać nad nią kontrolę po tajemniczej awarii, która spowodowała zamknięcie statku i zaginięcie załogi. Z pomocą Juniper, pilotki owego statku, staw czoła diabelnie trudnym łamigłówkom, które pchną Cię do granic możliwości. Zróbcie wszystko, co w waszej mocy, aby odkryć, co stało się z załogą i dlaczego zniknęła. Gra dla jednego gracza z równie skomplikowanymi co ultrauzależniającymi łamigłówkami. Odważ się wejść na pokład statku Alabaster, a następnie odważ się go opuścić.

Rising Storm 2: Vietnam