Epic Games Store dało drugie życie producentowi "śmieciowych" gier

Jak słusznie zauważono, większość tych gier została stworzona przez studia Zonitron Productions lub Silicon Echo. Niektóre z nich powróciły do cyfrowej dystrybucji, tyle że już nie na Steamie, a w Epic Games Store; zadebiutowały tam w czerwcu bieżącego roku. Dodatkowo studio zmieniło nazwę na Bearbones Crew. Do całej sytuacji postanowił odnieść się sam Tim Sweeney, szef Epic Games:

Czy są to fajne gry? Zespół tutaj szuka tego i nie poluje na to, ile pakietów zasobów zostało wykorzystanych do ich stworzenia.

Jeśli chodzi o krytykę deweloperów przez Valve, nie jest to czynnik wpływający na nasze decyzje. Zespół EGS podejmuje własne decyzje na podstawie postępowania deweloperów. "Otwarty" sklep Valve zakazuje wielu rzeczy, które są przez nas mile widziane, takich jak kryptowaluty, sztuczna inteligencja, konkurencyjne procesory płatności itp.