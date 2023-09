Elijah Wood wygląda jak Gollum na nowym zdjęciu z The Toxic Avenger

Aktor nie do poznania.

Reżyser Marcon Blair wyjaśnił, że przy tworzeniu tej postaci inspirowali się takimi bohaterami, jak Riff Raff z The Rocky Horror Picture Show oraz Pingwinem granym przez Danny’ego DeVito w Powrocie Batmana. Poniżej znajdziecie również zdjęcia pozostałych bohaterów, w tym granych przez Kevina Bacona, czy Taylour Paige.

Elijah Wood na pierwszym zdjęciu z filmu The Toxic Avenger

Dzisiaj rozpoczyna się Fantastic Fest 2023 w Teksasie, na którym swój pierwszy publiczny pokaz będzie miał The Toxic Avenger, czyli remake kultowego filmu z 1984 roku. Z tej okazji serwis Entertainment Weekly zaprezentował nowe zdjęcia, na których pokazano najważniejszych bohaterów nadchodzącego filmu. Jednym z nich jest złoczyńca Fritz Garbinger, w którego wciela się Elijaha Wood, najbardziej znany widzom jako Frodo z Władcy Pierścieni. Tym razem jednak aktor bardziej przypomina Golluma niż odważnego Hobbita, co możecie zobaczyć na poniższym zdjęciu.

W oryginalnym filmie poznaliśmy historię Melvina, który uciekając przed napastnikami, wpada do kadzi z chemikaliami, które na zawsze zmieniają jego wygląd. Mężczyzna staje się potworem, zdobywając przy okazji nowe umiejętności. Postanawia wykorzystać swoje moce do walki z przestępczością w mieście. Ale nie wszyscy są zdania, że ktoś taki powinien ratować bezbronnych obywateli przed złem.

Reżyserem produkcji jest Macon Blair, twórca I Don't Feel at Home in This World Anymore, którego niedawno mogliśmy oglądać w Oppenheimerze w roli Lloyda Garrisona. W obsadzie znaleźli się: Peter Dinklage, Jacob Tremblay, Elijah Wood, Kevin Bacon, Taylour Paige oraz Julia Davis.

The Toxic Avenger nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery.

Foto: Entertainment Weekly

