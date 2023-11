Elden Ring: Shadow of the Erdtree prawie gotowe? Twórcy są na ostatniej prostej

Jak podaje między innymi serwis IGN , na internetowym horyzoncie pojawiły się nowe informacje na temat dodatku Shadow of the Erdtree do gry Elden Ring . Wszystko za sprawą raportu finansowego dotyczącego drugiego kwartału roku fiskalnego 2023-2024 (zakończonego 30 września), który został opublikowany przez Kadokawę, czyli firmę-matkę studia FromSoftware.

To z kolei może oznaczać, że do tej konkretnej daty FromSoftware zamierza przynajmniej oficjalnie zapowiedzieć dodatek i rozpocząć pełnoprawną kampanię marketingową. Byłoby to dobrym posunięciem, ponieważ gracze już od jakiegoś czasu narzekają na brak jakichkolwiek nowych informacji, co łatwo zobaczyć chociażby na forum Reddit. Najbardziej optymistycznym scenariuszem byłaby premiera DLC najpóźniej 31 marca przyszłego roku, ale raczej jest to mało prawdopodobne.

Przypomnijmy, że Elden Ring zadebiutowało 25 lutego 2022 roku na komputerach osobistych, konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X/S.