Słynny miecz z Elden Ring za 1800 złotych. Powstanie tylko 88 sztuk

Powstaje replika słynnego miecza Dark Moon Greatsword, który pojawiał się w najnowszej produkcji, czyli w Elden Ringu. Teraz zaś Panda Studio, zespół specjalizujący się w tego typu gadżetach, postanowił stworzyć wersję wykonaną z żywicy w skali 1:1.

Powstaje replika słynnego miecza Dark Moon Greatsword z Elden Ringa

Miecz powstaje w limitowanej liczbie 88 egzemplarzy, które wyprzedały się w mgnieniu oka. Replika w skali 1:1 oznacza aż 150 centymetrów długości oraz 33 centymetry szerokości jelca. Wraz z mieczem w zestawie znajduje się specjalna rama oraz uchwyty pozwalające na ustawienie gadżetu w pionie lub na zawieszenie go na ścianie. Dark Moon Greatsword został wyceniony na 459 dolarów, czyli nieco ponad 1800 złotych.

Warto zaznaczyć, że jest to niezwykle potężna broń, której historia zaczęła się jeszcze w Demon’s Souls jako Large Sword of Moonlight. Ostatecznie miecz pojawił się w prawie każdej grze studia FromSoftware, w tym również w Elden Ringu – otrzymujemy go od Ranni po ukończeniu jej zadań, a opis w grze głosi: