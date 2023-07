EA reaguje na krytykę okładki EA Sports FC 24. Problemem było zebranie licencji

Jeszcze przed oficjalną prezentacją gry EA Sports FC 24 ujawniono oficjalną okładkę edycji Ultimate. Jak zapewne większość z Was pamięta, spora część społeczności graczy zareagowała na nią negatywnie, krytykując przede wszystkim wykorzystanie przez Electronic Arts własnej technologii zamiast prawdziwych zdjęć ponad 30 piłkarzy i piłkarek. Teraz, jak podaje między innymi serwis Eurogamer, korporacja postanowiła odpowiedzieć na tę krytykę.

Nicholas Wlodyka, starszy wiceprezes i dyrektor generalny EA Sports FC, udzielił wywiadu dziennikarzom wspomnianego portalu i przyznał, że opracowanie takiej okładki to bardzo trudne zadanie – największym problemem okazały się bowiem prawa wizerunkowe:

Jeśli chodzi o umieszczenie na okładce 31 graczy – każdy z prawem do zatwierdzenia – którzy muszą dokładnie wynegocjować, w jaki sposób chcą pojawić się na okładce, jest to trudne do zrealizowania.