Dziś premiera Star Trek: Infinite – nowej strategii w popularnym uniwersum

W natłoku jesiennych premier niektórym graczom mogła umknąć informacja, że już dziś – 12 października – na rynku debiutuje Star Trek: Infinite, czyli nowa strategia osadzona w popularnym uniwersum. Zgodnie z zapowiedziami wydawana przez Paradox Interactive pozwoli fanom wspomnianej marki stworzyć własną opowieść w ich ulubionym świecie. Czego jeszcze można spodziewać się po Star Trek: Infinite?

Star Trek: Infinite – nowa strategia w popularnym uniwersum debiutuje dziś na PC

Zgodnie z zapowiedziami w Star Trek: Infinite gracze będą mogli dążyć do zwycięstwa poprzez dyplomację, szpiegostwo lub wojnę. Nic nie stoi również na przeszkodzie, by połączyć wszystkie taktyki. Wspomniana produkcja pozwoli bowiem wcielić się w przywódcę jednej z czterech dostępnych frakcji. Każda z nich może pochwalić się „wyjątkowym stylem rozgrywki”, ale to podejmowane przez użytkowników decyzję zadecydują o końcowym sukcesie.