Dziś premiera Scars Above. Zobacz trailer premierowy

Scars Above to propozycja od ekipy z Mad Head Games. Produkcja zadebiutowała dziś na rynku, a gra w szczególności powinna przyciągnąć uwagę miłośników trzecioosobowych strzelanek. Twórcy zachęcają do zapoznania się ze zwiastunem premierowym.

Historia dr Kate Ward zainteresuje graczy?

Scars Above to przygodowa gra akcji, w której wcielimy się w postać dr Kate Ward. Za sprawą fabuły przeniesiemy się do niebezpiecznego, pełnego różnorakich zagrożeń świata. Gra utrzymana jest w stylistyce charakterystycznej dla science-fiction, a twórcy obiecują, że podczas przygody czekać będzie na nas wiele wymagających wyzwań.



„Kate jest astronautką i naukowcem – nie żołnierzem – ale jest zaradna i zdeterminowana, by zrobić wszystko, aby przetrwać.Korzystaj z kombinacji broni dystansowej, urządzeń, materiałów eksploatacyjnych i ataków wręcz, musisz zarządzać wytrzymałością, biegając, robiąc uniki, wykorzystując słabe punkty i odkrywając skuteczne taktyki, aby pokonać wrogów” – czytamy w opisie gry na Steam.



Deweloperzy z Mad Head Games zapewniają, że ich produkcja nie oferuje wyłącznie wymagającej rozgrywki lecz skupia się również na opowiedzeniu wciągającej, zawiłej historii. W trakcie zabawy będziemy poznawać enigmatyczny i skrywający liczne tajemnice świat obcych.



Scars Above jest dostępne na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.