Dziś premiera rodzimego AirportSim

AirportSim to projekt, nad którym od dłuższego czasu pracują deweloperzy z rodzimego studia MS Games. Jak nietrudno się domyślić, mamy tu do czynienia z symulatorem, który w szczególności przyciągnie uwagę osób chcących dowiedzieć się, jak wygląda praca na lotnisku od kuchni. Gra jest już dostępna na Steam, a my zachęcamy do zapoznania się z premierowym zwiastunem.

AirportSim wzbudza zainteresowanie graczy

Podczas zabawy w AirportSim do zadań gracza należeć będzie chociażby sygnalizowanie i wskazywanie drogi samolotom, tankowanie, obsługa bagażu czy dbanie o catering. Twórcy obiecują całą masę różnorodnych obowiązków, przy których będzie można się sprawdzić.