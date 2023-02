Dziś premiera polskiego Otherwar. Dark Souls wśród gier z gatunku tower defense

Otherwar to propozycja od Pawła Turaczyka – rodzimego twórcy i założyciela niezależnego studia kantal collective. Gra jest już dostępna na Steam, a poniżej znajdziecie jej najnowszy trailer. To ciekawa propozycja dla miłośników gatunku tower defense oraz wymagających wyzwań. Pieczę wydawniczą nad omawianą produkcją sprawuje ekipa Hyperstrange, którą możecie kojarzyć za sprawą Postal: Brain Damaged czy Frozenheim.

Otherwar – tower defense dla wymagających

Gra to połączenie dwóch popularnych gatunków. Mowa tutaj o tower defense i bullet hell. W trakcie rozgrywki bronimy bram niebios przed nacierającą hordą z piekła. Sami wcielamy się zaś w postać potężnego Anioła. Jako jedyny obrońca mamy okazję przejąć kontrolę nad bastionem oraz dziesiątkować armię wroga przy pomocy specjalnych umiejętności.



Warto zaznaczyć, ze twórcy zależało na tym, by rozgrywka w Otherwar była wymagająca. Nie mamy co liczyć na taryfę ulgową, a każda kolejna fala przeciwników będzie dla nas poważnym wyzwaniem. Grając w tę produkcję, musicie być gotowi na częste porażki. Trening czyni mistrza, dzięki czemu każde kolejne podejście powinno przynosić drobne sukcesy.