Dziś premiera Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia

O tym, że Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia zadebiutuje jesienią, informowaliśmy was już jakiś czas temu. Dziś gra ma swoją premierę, a twórcy świętują ją poprzez wypuszczenie specjalnego wideo. Trailer, który z pewnością przybliży Wam najważniejsze cechy gry, znajdziecie poniżej. Dajcie znać, czy według Was Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia skrywa w sobie potencjał na dobrą grę, czy może jest to kolejna przeciętna produkcja, bazująca na znanej marce.

Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia na zwiastunie premierowym

W Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia rozgrywkę śledzimy z góry, a twórcy obiecują zabawę pełną szalonej akcji. Oprócz walki z zastępami rzymskich legionów będziemy musieli rozwiązywać łamigłówki, eksplorować i zbierać przydatne przedmioty. Gra nagrodzi nas za kreatywność w podejściu do starć, a umiejętne wykorzystywanie otoczenia zaowocuje lepszymi wynikami. Na przygodę będziemy mogli wyruszyć z trójką znajomych, gdyż produkcja oferuje możliwość wspólnego grania na podzielonym ekranie.



„Tymczasem w Hibernii (dziś znanej jako Irlandia) Keratine, córka wodza Irishcoffiksa, wzywa na ratunek Asteriksa i Obeliksa, ponieważ potrzebuje pomocy w pokonaniu rzymskiej inwazji i odzyskaniu ukochanego złotego barana jej ojca. Podczas tej misji będziesz kontrolować swoich ulubionych bohaterów i używać pięści oraz wszelkich otaczających obiektów, prąc przed siebie i wyrzucając Rzymian w powietrze!” – czytamy w opisie gry.



Na koniec zaznaczmy, że Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia jest dostępne na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5 i Nintendo Switch. Wersja na Xbox Series X|S trafi do sprzedaży w ciągu najbliższych dni.