Dziś premiera Assassin’s Creed Mirage. Czy warto zagrać w nową grę Ubisoftu?

Assassin’s Creed Mirage – wybrane oceny:

PlayStation Universe – 9/10

GamingTrend – 8.5/10

Stevivor – 8.5/10

TechRaptor – 8.5/10

IGN – 8/10

Game Informer – 8/10

Wccftech – 8/10

PCGamesN – 8/10

GamingBolt – 8/10

PC Gamer – 7.7/10

Destructoid – 7.5/10

Metro GameCentral – 7/10

Push Square – 7/10

VideoGamer – 7/10

GameSpot – 6/10

Siliconera – 6/10

PlayStation LifeStyle – 5/10

Na koniec przypomnijmy, że Assassin’s Creed Mirage dostępne jest od dziś na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej odsłony serii Assassin’s Creed, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja gry Assassin's Creed: Mirage. Wyczekiwany powrót do korzeni.