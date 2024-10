Dziewiąty rok NVIDIA Shield TV: nowe ulepszenia starego sprzętu

NVIDIA może być znana ze swoich kart graficznych, procesorów graficznych i akceleratorów, ale firma jest również chwalona za długoterminowe wsparcie dla sterowników GPU do gier, które obecnie obejmuje architekturę Maxwell wprowadzoną w 2015 roku. To nie jest jedyny produkt sprzed dziewięciu lat, który jest nadal obsługiwany.

Teraz oferuje obsługę GeForce NOW i rozdzielczości do 4K. Jednak nie obsługuje HDR dla Netflixa ani nie wykorzystuje nowoczesnego sprzętu.

Podstawowa technologia nadal opiera się na przestarzałym Tegra X1, który został ulepszony do X1+ w 2019 roku.

To nadal starsza era, bardziej porównywalna do Nintendo Switch niż do jakiegokolwiek nowoczesnego APU.

X1+ wykorzystuje proces TSMC 16 nm i ma oparte o architekturę Maxwell GPU z 256 rdzeniami CUDA.

Pozostaje jednym z najpotężniejszych dostępnych obecnie boxów TV i nadal kosztuje 199 USD. NVIDIA właśnie wydała następną aktualizację dla tego urządzenia, co oznacza dziewiąty rok wsparcia.