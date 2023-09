Dystrybuowane w modelu free to play Warhaven już dostępne

Warhaven to najnowsza propozycja od ekipy NEXON. Ta dystrybuowana w modelu free to play produkcja właśnie zawitała do wczesnego dostępu. Jeśli macie ochotę na drużynowe potyczki na epickich polach bitewnych, warto się zainteresować. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym trailerem, który znajdziecie poniżej.

Wygląda na to, że Warhaven jeszcze potrzebujesz szlifów

Warhaven zabiera nas na pola bitew utrzymane w średniowiecznych klimatach, gdzie pojedynki PVP rozgrywają się w formacie 12 na 12. W trakcie zmagań kluczowe jest nie tylko bezpośrednie spacyfikowanie wroga, ale również wykonywanie taktycznych założeń. Jak zaznaczają twórcy, współpraca pomiędzy członkami drużyny i mniejszymi zespołami jest kluczowa.



Gracze chętnie testują wersję Early Access, a wyłącznie na Steam Warhaven doczekało się już ponad 2700 recenzji. Obecnie mają one wydźwięk mieszany, a wyłącznie 57% z nich to pozytywne opinie. Pamiętajmy jednak, że mamy tutaj do czynienia z grą, która dopiero pojawiła się we wczesnym dostępie i ma być rozwijana przez najbliższe klika miesięcy. Według wstępnych zapewnień, premiera pełnej wersji jest planowana na początek przyszłego roku, a gra pojawi się również na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series S/X/.