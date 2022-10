Dying Light 2 – rusza upiorne wydarzenie All Hallows' Eve

Od premiery Dying Light 2: Stay Human minęło już trochę czasu – tytuł ukazał się na PC i konsolach na początku lutego. Techland nadal wspiera i rozwija produkcję o zombiakach, czego dowodem są kolejne growe wydarzenia. Najnowsze celebruje Halloween. Mowa o All Hallows’ Eve , w klimat którego wprowadza nas efektowny jak diabli zwiastun . Publikujemy go na dole tej wiadomości.

All Hallows’ Eve – szczegóły

Twórcy określają All Hallows’ Eve jako “największe wewnątrzgrowe wydarzenie od premiery Dying Light 2: Stay Human”. Atrakcje rozpoczynają się dziś, to znaczy 25 października – i trwają do 4 listopada. W ramach All Hallows’ Eve możemy uczestniczyć w codziennych i cotygodniowych wyzwaniach. Za ich ukończenie otrzymujemy punkty rankingowe i kupujemy halloweenowe maski. Poza tym zarażeni upuszczają Smakołyki, które sprzedamy specjalnemu Agentowi Sezonowemu Bace Pechowcowi. Ten posiada tajemnicze mikstury umożliwiające odblokowywanie różnych umiejętności, takich jak wyższy skok czy widzenie w czerni i bieli.

Oprócz tego twórcy oferują pakiet Dying Laugh. W skład tego zestawu wchodzą następujące przedmioty: kostium klauna, przerażająca broń i straszny skin na paralotnię. Te przedmioty będą dostępne za darmo w dniach 3-10 listopada. Odbierzemy je w sklepach cyfrowych (na Steamie i w Epic Games Store, PS Store i Xbox Store).