Dwie osoby stworzyły realistyczną strzelankę. Projekt inspirowany Ready or Not przekroczył już 7 milionów graczy

Tytuł osiągnął ogromny sukces nawet w tak nieoczekiwanym miejscu.

Roblox od lat kojarzy się przede wszystkim z prostymi grami dla młodszych odbiorców, ale nowy projekt o nazwie TTK pokazuje, że możliwości platformy są znacznie większe. Realistyczna strzelanka stworzona przez zaledwie dwie osoby przekroczyła już 7 milionów uruchomień. PC Gamer TTK – realistyczny FPS na Robloxie Za produkcję odpowiada studio Sable Digital, tworzone przez dwóch deweloperów działających pod pseudonimami PoptartNoahh i CanyonJack. Pierwsza wersja gry pojawiła się w kwietniu, jednak prawdziwy wzrost popularności nastąpił dopiero w ostatnich tygodniach, gdy fragmenty rozgrywki zaczęły zdobywać popularność w mediach społecznościowych.

Obecnie TTK oferuje przede wszystkim tryb deathmatch, jednak twórcy podkreślają, że jest to jedynie wersja testowa. Docelowo gra ma otrzymać kooperacyjne misje PvE, scenariusze inspirowane działaniami oddziałów specjalnych oraz bardziej rozbudowane tryby drużynowe.

GramTV przedstawia:

Twórcy otwarcie przyznają, że inspirowali się takimi produkcjami jak Ready or Not. Widać to między innymi w wolniejszym tempie rozgrywki, wysokiej śmiertelności, realistycznej obsłudze broni oraz systemie sprawdzania magazynków. Gra przypomina także popularne strzelanki typu bodycam. Broń jest bardzo śmiercionośna, dźwięk odgrywa istotną rolę podczas walki, a pojedynki wymagają ostrożnego poruszania się po mapach. Jednym z elementów, który wyróżnia TTK na tle wielu innych gier na Robloxie, jest model biznesowy. Produkcja praktycznie nie wykorzystuje agresywnej monetyzacji. Jedynym płatnym dodatkiem pozostaje pakiet wsparcia kosztujący 400 Robuxów, oferujący głównie kosmetyczne bonusy. Twórcy przyznają, że ogromna popularność zaskoczyła ich samych. Według deweloperów algorytm Robloxa „odnalazł grę zbyt wcześnie”, zanim zespół zdążył przygotować wszystkie planowane funkcje.