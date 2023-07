Od dzisiaj w sklepie Epic Games Store możecie odbierać całkowicie za darmo dwie produkcje: Murder by Numbers oraz The Elder Scrolls Online. Gry pozostaną darmowe przez okrągły tydzień, czyli do następnego czwartku (27 lipca), a po dodaniu gry do biblioteki zatrzymujecie je na zawsze.

Kolejne darmowe gry na PC w Epic Games Store