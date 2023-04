Dziś w sklepie Epic Games Store o godzinie 17:00 czasu polskiego udostępnione zostaną całkowicie za darmo dwie gry: Beyond Blue oraz Never Alone (Kisima Ingitchuna). Produkcje pozostaną darmowe przez okrągły tydzień, czyli do następnego czwartku (4 maja), a po dodaniu gier do biblioteki zatrzymujecie je na zawsze. Wówczas będziecie mogli pobrać kolejne dwa prezenty: Breathedge i Poker Club.

Darmowe gry w sklepie Epic Games Store