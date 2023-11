Dwie gry za darmo w Epic Games Store. Czas na kolejne prezenty dla graczy PC

W przyszłym tygodniu w Epic Games Store ruszy wyprzedaż z okazji Black Friday 2023. Dzisiaj natomiast – zgodnie z tradycją – na wspomnianej platformie zostaną udostępnione kolejne prezenty dla użytkowników komputerów osobistych. Tydzień temu gracze PC otrzymali od Epic Games tylko jedną darmówkę, ale dzisiaj wszyscy zainteresowani będą mogli przypisać do swoich kont aż dwa tytuły. Pierwszym z nich jest Earthlock, czyli utrzymane w klimatach fantasy RPG z turowym systemem walki, które opowiada historię Amona – pustynnego poszukiwacza, który rusza na przygodę życia po tym, jak w jego rodzinnym miasteczku pojawiło się dziwne stworzenie.

Użytkownicy Epic Games Store pobiorą dziś za darmo również Surviving the Aftermath – postapokaliptyczną strategię ekonomiczną typu city builder, która stanowi kontynuację wydanego w 2018 roku Surviving Mars. Tym razem gracze nie będą jednak kolonizować Marsa, a spróbują stworzyć ludzką kolonię na spustoszonej Ziemi. Zarówno Earthlock, jak i Surviving the Aftermath odbierzecie w Epic Games Store dzisiaj po godzinie 17:00. Jak zawsze na dodanie gier do swojej biblioteki będziecie mieć równy tydzień.

Jeszcze więcej darmowych gier na PC w Epic Games Store

Na koniec przypominamy również o prezencie z ubiegłego tygodnia, który będzie jeszcze dostępny w Epic Games Store przez kilka najbliższych godzin. Jak wspomnieliśmy wyżej, tydzień temu użytkownicy komputerów otrzymali od Epic Games wyłącznie jedną darmówkę w postaci Golden Light, czyli strzelanki w klimatach horroru z elementami roguelike’a od studia Mr. Pink.