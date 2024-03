Dwie gry za darmo w Epic Game Store. W prezencie cyberpunkowe RPG i nie tylko

Dzisiaj czwartek, a więc zgodnie z tradycją czas na kolejne prezenty od Epic Games. W tym tygodniu użytkownicy komputerów osobistych będą mogli pobrać bez dodatkowych kosztów aż dwie produkcje. Pierwszą z nich będzie The Bridge – dwumiarowa gra logiczna, która wymusza na graczach „zupełnie nowe podejście do kwestii związanych z fizyką i perspektywą”. Drugą darmówką będzie natomiast Deus Ex: Rozłam Ludzkości, czyli czwarta pełnoprawna odsłona popularnej serii utrzymanej w cyberpunkowych klimatach. Zarówno The Bridge, jak i Deus Ex: Rozłam Ludzkości będziecie mogli odebrać za darmo w Epic Games Store dzisiaj po 17:00 czasu polskiego. Na przypisanie wspomnianych tytułów do swojego konta będziecie mieć równy tydzień.

Jeszcze więcej gier na PC za darmo w Epic Games Store

Nie zapomnijcie także odebrać prezentu z ubiegłego tygodnia, który będzie dostępny jeszcze tylko przez kilka najbliższych godzin. Tydzień temu użytkownicy komputerów osobistych otrzymali za darmo Epic Games premierową produkcję w postaci Astro Duel 2.