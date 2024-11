Dwie gry Capcomu udostępnione do osobnego zakupu. Fani doczekali się spełnienia prośby

Produkcje pojawiły się wcześniej wyłącznie w ramach PS Plus Premium.

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się o udostępnieniu w ramach abonamentu PlayStation Plus Premium dwóch gier, czyli Dino Crisis oraz Resident Evil Director’s Cut. Fani obu produkcji nie byli zadowoleni z faktu, że tytuły nie są dostępne do osobnego zakupu, a jedynie poprzez subskrypcję. Właśnie pojawiły się nowe informacje na ten temat.

Dino Crisis i Resident Evil Director’s Cut do kupienia w PS Store

Po stosunkowo długim czasie dostępności jedynie poprzez PS Plus Premium obie gry Capcomu, Dino Crisis oraz Resident Evil Director’s Cut są już dostępne do osobnego zakupu - oba w cenie 45 złotych. Warto dodać, że według informacji podanych na Reddicie osoby posiadające jeden z tytułów na PS3 lub PS Vita otrzymały możliwość darmowego odebrania wersji z PS Store. Niestety nie dodano jeszcze opcji zdobywania osiągnięć podczas rozgrywki, lecz w najbliższej przyszłości może się to zmienić.