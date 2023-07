Dwie darmowe gry na PC w Epic Games Store. Kolejne prezenty do odebrania

Użytkownicy komputerów osobistych mogą przypisać do swojego konta kolejne prezenty w sklepie Epic Games.

Letnia Wyprzedaż 2023 w Epic Games Store wciąż trwa. Z tej okazji sklep zaoferował graczom kolejne dwie darmowe gry. Przez najbliższy tydzień w ramach prezentu możecie odebrać Homeworld Remastered Collection, czyli popularną strategię od Gearbox Software. Drugą z darmowych gier jest Severed Steel, czyli niezależny FPS, w którym elementy otoczenia możemy nie tylko zniszczyć, ale również wykorzystać do wyczynów kaskaderskich.

Darmowe Homeworld Remastered Collection znajdziecie w tym miejscu, z kolei Severed Steel odbierzecie pod tym adresem. Obie gry możecie przypisać do swojego konta do 3 lipca do godziny 17:00.

Więcej darmowych gier na PC w Epic Games Store

Nie zapomnijcie również o darmówkach z poprzedniego tygodnia, dostępne są jeszcze w najbliższych godzinach. Przed tygodniem użytkownicy komputerów osobistych otrzymali od Epic Games Store darmowe The Elder Scrolls Online i Murder by Numbers.