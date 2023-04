Dwie darmowe gry do odebrania na Steam. Niezwykła promocja ograniczona czasowo

W internetowym sklepie Steam znajdziecie kolejną wartą uwagi promocję z darmowymi grami. Tym razem na platformie Valve możecie odebrać darmowe Desktop Dungeons. Produkcja została wydana w 2013 roku i z okazji obchodzenia przez grę dziesiątych urodzin, ten tytuł możecie przypisać do swojego konta bez żadnych opłat.

Oferta jest szczególna, gdyż dzisiaj na Steamie debiutuje Desktop Dungeons: Rewind, czyli trójwymiarowy remake nagradzanego, kompaktowego, taktycznego dungeon crawlera. Jeszcze w ubiegłym tygodniu producent QCF Design zapowiedział, że najnowsza wersja gry zostanie udostępniona za darmo każdemu posiadaczowi podtsawowej wersji gry. Tym samym odbierając Desktop Dungeons, będziecie mogli zdobyć również remake całkowicie za darmo.

Założenie nowego królestwa nie jest łatwe: wymaga sprytu, siły roboczej i mnóstwa złota. Jak opłacić skandalicznie drogie tawerny i banki? Najlepiej wkraczając do lochów i okradając z bogactw ich śmiercionośnych mieszkańców w dowolny sposób.

Kolejne darmowe gry na Steam

Jeżeli jesteście zainteresowani przypisaniem Desktop Dungeons do swojej kolekcji gry na Steam, to produkcję odbierzecie w tym miejscu. Z kolei druga część zostanie udostępniona po 18:00 czasu polskiego i kartę Desktop Dungeons: Rewind na platformie Valve znajdziecie na tej stronie. Oferta ważna jest do 25 kwietnia.